Симферополь, 18 июня, 2018, 19:21 — ИА Регнум. Власти Крыма ожидают после первого года работы эксперимента по взиманию курортного сбора получить в бюджет около 40 миллионов рублей. Об этом 18 июня на рабочем заседании в крымском парламенте заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Установленная ставка — 10 рублей с человека в сутки с 1 мая по 30 сентября. Ожидаемые объемы поступления от курортного сбора по текущим расчётам составят порядка 40 миллионов рублей… При этом льготами по уплате сбора пользуются ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды войны и инвалиды 1-й, 2-й групп, а также лица, постоянно работающие на основании трудового договора или служебного контракта, дети до 18 лет и студенты до 24 лет, обучающиеся на очной форме в образовательных организациях Крыма», — добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин поручил правительству РФ в 2016 году внести в российское законодательство изменения, предусматривающие введение курортного сбора, доходы от которого могут быть направлены на развитие санаторно-курортного комплекса страны. Позже Госдума РФ приняла соответствующий закон, согласно которому туристы должны были платить курортный сбор с 1 мая 2018 года. Курортный сбор распространен пока на территории лишь нескольких российских регионов, в числе которых и Крым. Однако Госсовет Крыма перенёс дату начала взимания сбора на год. Эксперимент вступит в силу с 1 мая 2019 года.