Сочи, Краснодарский край, 18 июня, 2018, 19:13 — ИА Регнум. Счет в матче между сборными Бельгии и Панамы, который 18 июня проходит на сочинском стадионе «Фишт», открыт во втором тайме, на 47-й минуте. Гол забил бельгиец Дрис Мертенс.

Fifa.com Матч Бельгия — Панама

Навес к воротам выиграл Торрес, Азар скинул мяч на правый угол штрафной соперника, а Мертенс завершил выход, пробив мяч в дальний угол ворот.

Как сообщало ИА REGNUM, матч между сборными Бельгии и Панамы — первый матч группового этапа группы G.