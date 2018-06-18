Бишкек, 18 июня, 2018, 19:07 — ИА Регнум. Национальный банк Киргизии запретил своим сотрудникам пользоваться смартфонами, но разрешил использовать кнопочные телефоны с функцией СМС, сообщает 18 июня издание KaktusMedia со ссылкой на пресс-службу банка.

Кнопочный телефон

Смартфоны были запрещены еще в конце 2017 года в рамках политики информационной безопасности. Использовать более продвинутые мобильные устройства, чем кнопочные аппараты, допустимо лишь в случае, если это непосредственно связано с выполнением должностных обязанностей.

Напомним, в настоящее время в парламенте Киргизии обсуждается законопроект о запрете смартфонов в школах. Эксперты считают, что многофункциональное мобильное устройство отвлекает учащихся от учебного процесса.

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