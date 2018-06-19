Вашингтон, 19 июня, 2018, 08:04 — ИА Регнум. Любопытный факт — после всего, что проделал американский президент Дональд Трамп на недавнем канадском саммите G7, основной критике он подвергся именно в американских СМИ. А те, кто, по логике, должны были бы защищать «родные» правительства», отнеслись к его неожиданному маневру значительно мягче. О чем это может говорить, обсуждает автор ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM За борт. Трамп

Первым предложением Трампа коллегам стало возвращение России в состав группы. После этого его высказывания не могли более ошарашить стран-экономических лидеров, и поэтому предложенные им поправки в итоговый документ начали потихоньку приниматься изумленной публикой. Но, к несчастью для этого смелого маневра, премьер-министр Канады Джастин Трюдо сумел выскочить из-под шокового гипноза и выступить в том ключе, что предлагаемые Трампом поправки — это наглое помыкание Канадой, чреватое для США введением ответных мер.

Остальные пятеро участников, судя по всему, продолжали пребывать в нокдауне, так как не поддержали, но и не опровергли молодого канадца. Сам же Трамп уже с борта самолета, увозящего его на переговоры с лидером КНДР в Сингапуре, послал прощальный привет, запретив своим представителям подписывать итоговое коммюнике. Почему же столь разошлась в своих оценках этого шага американская и европейская пресса?

Читайте статью Могут ли дирижер и оркестр играть разные пьесы, или Что сделал Трамп с G7 и другие публикации Ивана Кузнецова в проекте «Хроники турбулентной Америки».