Ростов-на-Дону, 18 июня, 2018, 17:20 — ИА Регнум. За два в Ростовской области обещают построить ещё 10 новых газозаправочных станций. Об этом проинформировали ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 18 июня.

Зимин Василий Геннадиевич АГЗС

В рамках рабочего визита на Дон председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков и глава региона Василий Голубев посетили обновлённую автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию в Аксае. После реконструкции здесь могут заправляться природным топливом на восьми газовых колонках.

В Ростовской области в настоящее время действуют 11 станций. Открытие новых заправок увеличит сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНК) к 2020 году вдвое.

Автотранспортные предприятия Ростовской области приобрели за три года около 240 автобусов, большая часть из них работает на газе. Местные автотранспортные предприятия за последние два года купили около 140 экологичных автобусов. Ожидается, что на газ будет переведена и техника, собирающая урожай на донских полях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё в мае 2014 года глава российского государства Владимир Путин поручил правительству России провести работу по стимулированию использования газа в качестве моторного топлива. Тогда сообщалось и о том, что к 2020 году 50% общественного транспорта Ростова-на-Дону должны перевести на природный газ. Также сообщалось о намерении расширить газомоторную инфраструктуру Ростовской области — построить к 2023 году еще 12 автозаправочных комплексов и установить 27 модулей для заправки автомобилей газомоторным топливом на действующих АЗС.

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