Симферополь, 18 июня, 2018, 17:06 — ИА Регнум. Очередное продление санкций в отношении Крыма — автоматическое продолжение прежнего антироссийского курса ЕС, на изменение которого в ближайшей перспективе никто не рассчитывает. Нужно развивать торгово-экономические контакты со странами, не связанными «санкционной порукой» Запада. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Продление санкций носит, прежде всего, политический характер. Экономически они ограничивают в первую очередь свободу деятельности европейских предпринимателей. А политически — это продолжение прежнего антироссийского курса ЕС, на изменение которого в ближайшее время на полуострове и в России никто не рассчитывает», — отметили политик.

Он также напомнил, что Крым в социально-экономическом плане развивается с помощью отечественных ресурсов, что блестяще доказано на примере строительства Крымского моста — крупнейшего инфраструктурного проекта. А туристическая сфера полуострова, по его словам, принимает множество зарубежных гостей, на которых никакие санкции не распространяются.

«Таким образом, нынешний недружественный шаг Евросоюза не будет иметь критических последствий для крымчан. В дальнейшем же федеральному руководству и крымским властям стоит развивать торгово-экономические контакты со странами, не связанными «санкционной порукой» Запада — евразийскими партнёрами, азиатскими государствами, в первую очередь. И Турцией, для которой Крым может стать настоящей лабораторией перспективных российско-турецких экономических инициатив», — подчеркнул Фёдор Бирюков.

Помимо этого, он уверен, что необходимо динамично продолжать процессы социально-экономической интеграции Крыма в общероссийскую экономику, «заводить» крымский бизнес в другие регионы и привлекать из них новые инвестиции. Такая стратегия позволит обеспечить стабильную автономию от любых западных санкций и политического давления на регион со стороны евробюрократов.

Как сообщало ИА REGNUM, Совет ЕС решил продлить санкции против Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года. Власти Крыма в ответ заявили, что по-прежнему считают международные ограничения незаконными, однако уверены, что они стимулируют развитие российской экономики.