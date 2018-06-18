Нижний Новгород, 18 июня, 2018, 16:58 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде сборная Швеции обыграла сборную Южной Кореи со счётом 1:0. Матч получился однообразным и скучным, как манная каша в детском саду. В превью к матчу я отметил двух игроков шведов — Андреаса Гранквиста и Виктора Классена. Оба представляют российский клуб «Краснодар». Собственно, они, как я и ожидал, и сделали игру. На 64-й минуте Виктора Классена сбили в штрафной площади сборной Южной Кореи. К «точке» подошёл Андреас Гранквист и по-скандинавски хладнокровно реализовал пенальти.

Fifa.com Матч Швеция — Южная Корея

Следующие полчаса матча — вместе с добавленным временем — зритель мог вспомнить название «Бодался телёнок с дубом». И не потому, что матч был хорошо прописан, а потому, что игра двух команд больше всего напоминало безрезультатное бодание. Шведский дуб мог пошатнуться в конце матча, когда Хи Чан должен был забивать в угол ворот шведов, но промахнулся. По скуке с этой игрой мог сравниться только матч сборных Ирана и Марокко, в котором, как сообщало ИА REGNUM, победили иранцы благодаря автоголу марокканца Азиза Бухаддуза.

Швеция делит с Мексикой первое место в группе F. Ранее, как сообщало ИА REGNUM, мексиканцы обыграли сборную Германии благодаря голу Ирвина Лосано. У сборной Южной Кореи совсем мало шансов на выход в одну восьмую финала. И с Мексикой, и с Германией азиатам будет совсем тяжело.