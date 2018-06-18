Воронеж, 18 июня, 2018, 16:58 — ИА Регнум. Взаимодействие Воронежской области и Германии в ближайшее время будет только развиваться — причем по самым разным направлениям. Как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области 18 июня, по поручению врио губернатора Александра Гусева делегация Воронежской области во главе с врио заместителя губернатора — первого заместителя председателя правительства области Евгением Юрченко находится с деловым визитом в Германии. В состав делегации также вошли врио руководителя департамента экономического развития Воронежской области Анатолий Букреев, руководитель секретариата губернатора Воронежской области Игорь Лотков, депутаты областной думы.

OSCE Parliamentary Assembly Франк-Вальтер Штайнмайер

С делегацией Воронежской области, в частности, встретился президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер. На встрече обсуждалось сотрудничество Воронежской области с Германией как в части экономики, инвестиционной деятельности, так и в сфере образования, науки, культуры и туризма. Стороны подчеркнули широкий потенциал взаимодействия Воронежской области с немецкими регионами. Президент ФРГ подчеркнул, что очень часто бывает в России и высоко оценивает позитивную динамику двустороннего диалога, межрегиональных и межобщественных связей с Россией.

Также представители Воронежской области приняли участие в церемонии вручения международной премии в области мировой экономики «Глобальная экономика», которая традиционно присуждается в рамках Кильской недели Институтом мировой экономики Киля в сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой Киля. В этом году лауреатами стали учредитель Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб, основатель компании «Ферфон» Бас ван Абель и лауреат Нобелевской премии из США Роберт Шиллер. В рамках мероприятия представители Воронежской области встретились с Клаусом Швабом — обсуждались, прежде всего, экономические вопросы.

Еще одна важная встреча, которую провела воронежская делегация, — с председателем экономического совета партии Христианско-демократический союз (ХДС) парламента федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн Бертрамом Цитчером. Обсуждались вопросы, связанные с созданием и принципами работы такого перспективного инструмента поддержки стартапов, как акселератор (поддержка молодых инновационных предприятий крупным бизнесом). Кроме того, в рамках делового визита в ФРГ прошли переговоры с экс-премьер-министром федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн Петером Харри Карстенсеном.