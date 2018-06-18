Дамаск, 18 июня, 2018, 16:38 — ИА Регнум. Турецкие военные вошли в сирийский город Манбидж, заявил 18 июня премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Wikimedia.org Турецкие солдаты

Заявление было опубликовано телеканалом NTV. В эфире были процитированы слова премьер-министра Турции о том что «сегодня турецкие военные приступили к службе в Манбидже».

Стоит отметить, что личное заявление Йылдырыма по данному вопросу телеканал не транслировал, однако ранее турецкие СМИ уже сообщали о занятии армией Турции окраин Манбиджа по соглашению, заключенному с США.

В свою очередь, госдеп США подтвердил согласование с Турцией графика вывода курдских отрядов из Манбиджа, который курды освободили от ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) еще в июне 2016 года.

Тем не менее глава военного совета города Манбидж Мухаммад Абу Адиль сообщил 18 июня корреспонденту РИА Новости, что турецких военных в городе нет.

«Мы проводили переговоры в качестве военного совета Манбиджа с силами международной коалиции на протяжении недели. Обсуждение касалось направления турецких патрулей. Между тем, вчера прошла последняя встреча между международной коалицией и турками, и сегодня началось патрулирование со стороны Турции в районах операции «Щит Евфрата», но не внутри Манбиджа», — цитирует агентство слова Абу Адиля.

Мухаммад Абу Адиль подчеркнул, что турецкие подразделения могут быть расположены на границах района операции, но никаких договоренностей об их вхождении на территорию Манбиджа нет.

Как сообщало ИА REGNUM, военная операция Турции «Щит Евфрата», по заверениям Анкары направленной против боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), началась на севере Сирии 24 августа 2016 года.

По словам премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, операция «Щит Евфрата» была успешно завершена в конце марта 2017 года.