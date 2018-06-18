Душанбе, 18 июня, 2018, 16:28 — ИА Регнум. Подразделения мотострелков 201-йроссийской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, подняты по тревоге в рамках учений. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) Минобороны России.

Mil.ru Учения подразделения мотострелков 201-йроссийской военной базы

«Российские мотострелки в Таджикистане подняты по тревоге. По плану учений условные бандформирования вторглись на территорию Таджикистана и захватили ряд населенных пунктов. Для уничтожения условных террористов и обеспечения защиты российских объектов на территории Таджикистана в условно захваченный район выдвинулись подразделения 201-й военной базы», — говорится в сообщении ведомства.

В маневрах участвуют более 600 военнослужащих, задействованы около 60 единиц вооружения и военной техники. В частности, в ходе учений будут задействованы новейшие бронетранспортеры БТР-82А, танки Т-72Б, самоходные артиллерийские 122-миллиметровые орудия 2С1 «Гвоздика», 122-миллиметровые реактивные системы залпового огня «Град», зенитные ракетные комплексы «Игла», комплекс беспилотного летательного аппарата «Застава», а также вертолеты армейской авиации Ми-24.

Тактические учения продлятся до 22 июня.

Напомним, 201-я российская военная база — крупнейшее российское военное сухопутное соединение, дислоцированное за пределами России.