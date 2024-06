Москва, 18 июня, 2018, 15:57 — ИА Регнум. Пользователи игровой платформы Battle.net в течение последних суток испытывали проблемы с подключением к играм компании Blizzard. Diablo, Starcraft, World of Warcraft и Heroes of the Storm оказались недоступными для геймеров. При этом на сайте компании не сообщалось ни о каких технических неисправностях или проводимых профилактических работах.

BagoGames World of Warcraft

Как выяснилось, IP-адрес сервиса попал в реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора и блокируется операторами связи. Об этом в своём Telegram-канале сообщил создатель сайта «Эшер II» Филипп Кулин, не исключивший, что адрес попал в выгрузку не по воле Роскомнадзора. Как предположил главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян, блокировка затронула четыре-пять миллионов активных пользователей Battle.net.

Уже к полудню сегодняшнего дня, 18 июня, проблемы с доступом к игровой платформе разрешились менее чем за сутки: IP-адрес Battle.net был разблокирован Роскомнадзором.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля по решению Таганского суда Москвы Роскомнадзор на территории России начал процедуру блокировки мессенджера Telegram, отказавшегося предоставить ФСБ России ключи для дешифрования личных сообщений пользователей. Ведомство заблокировало сотни тысяч IP-адресов, которыми может пользоваться мессенджер. Однако под раздачу попали и такие компании, как Amazon и Google. А это в свою очередь привело к перебоям в работе других сервисов, не имеющих никакого отношения к Telegram.