Москва, 18 июня, 2018, 15:56 — ИА Регнум. Водителю такси, совершившему наезд на группу из восьми пешеходов в Москве, предъявлено обвинение, сообщила 18 июня журналистам пресс-секретарь Таганского районного суда Юлия Сухинина.

В салоне такси

«Анарбек уулу Чынгыз обвиняется по ч. 1 ст. 264 УК РФ», — сказала она.

В ближайшее время ходатайство следствия об аресте задержанного водителя примет Таганский суд Москвы.

Напомним, уроженец Киргизии 1990 г. рождения сбил пассажиров на улице Ильинка в минувшую субботу, 16 июня. Семеро пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии, одна из женщин получила серьезные травмы.