Минск, 18 июня, 2018, 15:42 — ИА Регнум. Минсельхозпрод Белоруссии с 16 июня ввёл временные ограничения на ввоз свинины из Ленинградской области. Россельхознадзор и Владимир Путин в отличие от белорусских коллег не делают в аналогичной ситуации резких заявлений.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свиньи

«Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода сообщает, что, по информации Россельхознадзора, на территории Ленинградской области зарегистрирован случай заболеваний свиней африканской чумой свиней», — сказано в официальном заявлении белорусского министерства.

В связи с запретом на импорт российской свинины — живым весом или переработанной — а также кормов и кормовых добавок, аннулированы все ранее выданные разрешения на ввоз такой продукции в Белоруссию. Российская сторона с пониманием отнеслась к принятому решению.

Напомним, ранее представители официального Минска и государственных СМИ трактовали аналогичные действия Россельхознадзора как торговую войну. Александр Лукашенко лично неоднократно делал резкие заявления, подчёркивая якобы безосновательность ограничений на ввоз в Россию мяса и молочной продукции из Белоруссии, а затем — молока и молочной продукции.