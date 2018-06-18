Москва, 18 июня, 2018, 15:34 — ИА Регнум. Главным событием этой недели станет заседание ОПЕК+, которое пройдет 22 июня, в Вене. На нем будет приниматься решение по пролонгации ограничений на добычу или его отмене. Не исключен вариант — сохранения сделки, но при этом повышении квот, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

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«Россия и Саудовская Аравия предлагают в третьем квартале 2018 года увеличить нефтедобычу на 1,5 млн баррелей в сутки. Иран, Венесуэла и Ирак, напротив, намерены блокировать предложение об увеличении добычи нефти, которое поддерживают Саудовская Аравия и Россия. В этой связи интрига заседания сохраняется, и результаты итогов предугадать сложно», — пояснил эксперт.

Одновременно с этим, рост добычи в США продолжает нарастать. Минэнерго США, а также Baker Hughes подтверждают их. На прошлой неделе добыча нефти в США, выросла до 10,9 млн баррелей в сутки, что является историческим максимумом, при этом число активных буровых установок выросло еще на одну до 863, что стало максимальным значением с марта 2015 года.

«Технически Brent продолжает снижаться в рамках тренда от 17 мая 2018 года. Падение может усилиться до 70,65 доллара баррель. Но во многом дальнейшая динамика будет зависеть от решений ОПЕК+», — считает Капустянский.

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