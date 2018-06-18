Москва, 18 июня, 2018, 15:21 — ИА Регнум. Заявленной правительством РФ остановки роста цен на моторное топливо хватило лишь на неделю. Рынок продолжает лихорадить, в регионах собираются на новые митинги протеста против взлетевших цен на бензин и дизельное топливо.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

«Все понадеялись на заявленную реализацию комплекса мер по стабилизации российского топливного рынка, но с конца прошлой недели негативные процессы возобновились: объемы поставок нефтепродуктов на внутренний рынок сократились, опять начался ажиотаж, биржевые цены снова пошли вверх. Поэтому то, что говорится, и то, что делается — это две большие разницы», — заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко.

По его словам, в этих условиях сложно сказать, по какому сценарию события будут развиваться дальше, но ни о каком понижении оптовых цен для того, чтобы бизнес нормально мог работать, говорить не приходится.

«Сегодня нужно ограничить экспорт, но этого не сделано. Только за последнюю неделю 530 тысяч тонн дизельного топлива уехало за пределы Российской Федерации. Это серьёзный объем, который бы позволил условно сократить объем экспорта, и ситуация в стране могла бы в течение недели стабилизироваться.

Дизельное топливо — это самая большая проблема: его оптовая цена на целых полтора рубля выше розничной, и ситуация никак не меняется. По крайней мере в Алтайском крае по бензину марки Аи-95 объемы немного увеличились, Аи-92 — на пределе. Поэтому ждём, пока как-то не очень всё», — заключил Юрий Матвейко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, цены на бензин в России растут в течение нескольких месяцев, но наиболее существенный их скачок произошёл в мае. По данным ЦБ РФ, в апреле топливо выросло в цене на 6,1% в годовом выражении, а в мае — на 11,8%. Всё это самым негативным образом скажется на инфляции.

Меры, предпринятые правительством (небольшое снижение топливных акцизов в обмен на обещания руководителей крупнейших нефтяных компаний сдерживать цены), ощутимого эффекта не принесли.