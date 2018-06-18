Москва, 18 июня, 2018, 13:33 — ИА Регнум. Вина за ничейную игру сборной Аргентины с командой Исландии в матче группового тура чемпионата мира по футболу — 2018 года лежит на главном тренере аргентинской сборной Хорхе Сампаоли. Такое мнение высказал бывший игрок сборной Аргентины Диего Марадона, оставшийся очень недовольным футбольной баталией. При этом капитан сборной Аргентины Лионель Месси в таком результате не виноват, так как «выложился по полной».

Alexandr Mysyakin Диего Марадона

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Марадона отметил, что если и дальше Аргентина будет играть таким же образом, то Сампаоли «не должен возвращаться на родину». «Стыдно быть не готовым к игре, это позор», — заявил Диего Марадона в интервью венесуэльскому телеканалу Telesur.

Как сообщало ИА REGNUM, сборные Аргентины и Исландии встретились на поле стадиона «Спартак» в Москве 16 июня. Матч завершился со счётом 1:1.