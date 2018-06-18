Нижний Новгород, 18 июня, 2018, 13:29 — ИА Регнум. Болельщики сборной команды Швеции создали пробку на входе в метро «Горьковская» в Нижнем Новгороде, не привыкшие к такому наплыву иностранцев нижегородцы испуганно жмутся к стенам. В эти минуты часть фанатов пытаются попасть на матч, воспользовавшись метро, остальные — грузятся в шатлы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Очередь болельщиков перед входом в станцию метро «Горьковская»

ИА REGNUM Особо активные болельщики заводят остальных

Шведы радостно скандируют: «Россия, Россия!». Охотно позируют для съемки местным жителям.

Стоит отметить, что основная часть болельщиков Швеции — с пластиковыми стаканами пива в руках. В близлежащих магазинах, продажа алкоголя в которых запрещена, они пытаются купить пиво, обращаясь к продавцам с вопросом: «Балтика тройка?»

ИА REGNUM Все с пивом

При этом болельщики соперников шведов — представители Южной Кореи — ведут себя гораздо скромнее. Их просто не видно за желтыми футболками и не слышно за кричалками на шведском.

ИА REGNUM Шведские болельщики ждут начала загрузки в шатлы

Напомним, сегодня в Нижнем Новгороде сборная Швеции в 15:00 мск встретится со сборной командой Южной Кореи.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде в рамках чемпионата мира по футболу состоятся еще три матча группового этапа: 21 июня встретятся сборные Аргентины и Хорватии, 24 июня — Англии и Панамы, 27 июня — Швейцарии и Коста-Рики.

Также стадион «Нижний Новгород» примет матчи 1/8 и четверть финала.