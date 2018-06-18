Ташкент, 18 июня, 2018, 13:31 — ИА Регнум. Узбекистан спустился со второй на пятую строчку в рейтинге самых безопасных стран мира. Об этом говорится в докладе международной организации Global Law and Order, сообщает 18 июня «Sputnik Узбекистан».

Самарканд. Узбекистан

Согласно данным организации, среди 142 стран мира Сингапур является самой безопасной страной. Затем следуют Норвегия, Исландия и Финляндия. Среди стран безопасных для прогулок в ночное время Узбекистан занял девятое место.

Напомним, по данным Международного института экономики и мира, в 2018 году Узбекистан занял 104-е место в рейтинге «глобального индекса миролюбия».

Отметим, что международные рейтинги обобщенных показателей имеют относительное значение. В частности, по данным социологического опроса WIN/Gallup International, Узбекистан является самой светской страной в Туркестане. Эти данные противоречат мнению авторитетных экспертов.

Читайте также: Эксперт: Узбекистан более религиозен, чем его представляют в соцопросе