Москва, 18 июня, 2018, 13:25 — ИА Регнум. Ряд негативных новостей отправил цену «главной криптовалюты» — биткоин — в нокдаун. Взлом криптобиржи Coinrail, проблемы с транзакциями OES, которые привели к заморозке всей сети, стали закономерными причинами падения, которые продолжают оказывать влияние на рынок, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного Финансового Центра» Ольга Прохорова.

Биткоины

«Важно отметить, что район $6500 за Bitcoin, который в текущий момент тестирует цена, уже дважды за 2018 год послужил «точкой разворота» — именно с этих цен рынок разворачивался после падений — 6 апреля и 6 февраля. Несложно заметить некоторую закономерность, с которой рынок подходит к этой зоне — четко раз в два месяца. Но на этот раз отскок не происходит, цена медленно, но верно продолжает снижаться», — отметила эксперт.

Снижение стоимости биткоина негативно для майнеров, криптоспекулянтов, так как снижает доход всех вышеозначенных категорий. Тем не менее, для рынка глобально потенциальное движение к $5000−5900 за Bitcoin — это норма, продиктованная новостными реалиями, и продолжающейся дилеммой с регулированием отрасли.

«Если рынок уйдет ниже $6000, то многие закроют свои позиции и уйдут из рынка. Но даже если спекулянты уйдут, то Bitcoin и сама технология останется. Именно на ней и стоит сфокусировать внимание, а не на ожидании стремительного роста», — считает Прохорова.

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