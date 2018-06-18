Ереван, 18 июня, 2018, 13:23 — ИА Регнум. Без нарушения чьей-либо презумпции невиновности хочу зафиксировать, что мы, по всей видимости, имеем дело с самым крупномасштабным коррупционным разоблачением в истории третьей республики. Об этом на внеочередном заседании правительства Армении заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, говоря о задержании 16 июня депутата парламента Армении, генерал-лейтенанта Манвела Григоряна.

aravot.am Манвел Григорян (слева)

«Это дело выделяется тем, что разоблачения в прямом смысле слова шокирующие для армянского общества. Надеюсь, что следствие по этому делу будет проведено на надлежащем уровне, потому что, как я уже сказал, не хочу делать каких-либо окончательных утверждений, но скорее всего, мы имеем дело с крупномасштабным коррупционным явлением. Как я, так и армянское общество, не видим никаких преград, чтобы все причастные к этому делу лица были разоблачены и призваны к ответственности, невзирая на их звания и статус. Дело должно быть расследовано до конца и как во всех других случаях никаких преград нет и не может быть», — заявил Пашинян.

Он еще раз зафиксировал, что с коррупцией в Армении не будет никаких компромиссов.

«Мы заявили, что коррупция в Армении будет искоренена и пусть никто не сомневается, что мы добьемся нашей цели», — сказал премьер-министр.

Он также выразил благодарность директору Службы национальной безопасности Армении и всем, кто принимал участие в разработке и проведении операции по данному делу.

В итоге правительство Армении утвердило решение о созыве завтра, 19 июня, внеочередного заседания парламента, на котором будет рассмотрено ходатайство генпрокурора о лишении Манвела Григоряна депутатской неприкосновенности и привлечения его к уголовной ответственности. 19 июня в 17:30 минут заканчиваются отведенные конституцией 72 часа, в течение которых депутат парламента может быть задержан. Если парламент Армении лишит Григоряна неприкосновенности, то, по словам генпрокурора, будет направлено ходатайство в суд об аресте депутата.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июня в своем доме в городе Эчмиадзине сотрудниками СНБ Армении был задержан депутат парламента Манвел Григорян. Он подозревается в незаконном приобретении и хранении большого количества оружия и боеприпасов.

17 июня СНБ Армении распространило видео, на котором в ходе обыска во владениях генерала Манвела Григоряна были обнаружены еда, одежда и средства гигиены — помощь, которая была собрана десятками школ, детских садов и других учреждений в дни апрельской войны в Карабахе в 2016 году. К помощи прилагались также письма детей солдатам, которые также обнаружены в ходе обыска у генерала. Одно из писем школьницы третьего класса опубликовал на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Кроме того, в ходе обыска был обнаружен целый арсенал оружия и боеприпасов, коллекция автомобилей и снегоходов, десятки свидетельств на недвижимость.

Манвел Григорян является членом фракции Республиканской партии Армении, хотя в партии не числится. Бывшая правящая партия имеет большинство в армянском парламенте, хотя в результате смены власти в Армении потеряла абсолютное большинство, так как фракцию покинули несколько так называемых депутатов-бизнесменов.