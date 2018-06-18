Москва, 18 июня, 2018, 12:51 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий обнуление ставки госпошлины за регистрацию юрлиц и ИП, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня. В случае подачи заявления в электронной форме.

Регистрация

Сейчас размер пошлины за госрегистрацию юрлиц и ИП составляет 4 тыс. и 800 рублей соответственно.

За реорганизацию и ликвидацию юридического лица государственная пошлина уплачивается в размере 800 рублей, а за прекращение физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя — в размере 160 рублей.