Москва, 18 июня, 2018, 12:38 — ИА Регнум. Нефть марки Brent в начале недели 18 июня, торгуется вблизи отметки в $73 за баррель и продолжает находиться под давлением. Единственным позитивным драйвером прошлых дней для нефтяных котировок явились данные о снижении запасов от Американского энергетического агентства. Однако позитив был кратковременным, и рынок черного золота продолжает свою глубокую коррекцию в рамках глобально восходящего тренда, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Константин Кузьмин.

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«Дополнительный импульс коррекции нефти придал резко укрепившийся доллар. В фокусе участников рынка — заседание ОПЕК+, которое пройдет 22 июня в Вене. Инвесторы ждут новых комментариев о продлении соглашения по сокращению добычи. Любые намеки на возможность увеличения квот на добычу странами экспортерами могут быть восприняты рынком как сигнал для распродаж. На фоне еженедельно увеличивающегося количества буровых установок в Америке и неумолимого роста добычи американскими сланцевиками, рынок нефти ждет решительных действий от нефтекартеля, которые помогут достигнуть ценового баланса», — пояснил эксперт.

Кроме того, растущая торговая напряженность между Америкой и Китаем является негативным драйвером для нефтяных котировок. Президент США Дональд Трамп сообщил о поэтапном введении пошлин на импорт товаров из Китая на 50 млрд долларов. Правительство Китая, в свою очередь, не осталось в долгу и заявило в симметричном ответе США на аналогичную сумму на американские товары и нефть.

«Цены на нефть 18 июня скорее, не преподнесут никаких сюрпризов и продолжат оставаться в узком коридоре. Сегодня возможен небольшой отскок нефти марки Brent до уровней $73,8 — 74,00 WTI $64 — 64,50», — полагает Кузьмин.

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