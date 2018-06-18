Ростов-на-Дону, 18 июня, 2018, 11:50 — ИА Регнум. Движение по улице Станиславского в Ростове-на-Дону так и не запущено, несмотря на требование донского губернатора Василий Голубева. На прошлой неделе стало известно, что для завершения реконструкции не хватило ещё 84 млн рублей, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на документацию, размещённую на сайте госзакупок. Таким образом общая сумма, направленная на ремонт улицы превысила 1 млрд рублей.

ИА REGNUM Ремонт улицы Станиславского

Средства на дополнительные работы будут выделены из областного бюджета и муниципальной казны. Согласно техническому заданию, исполнитель будет определён 5 июля.

Подрядчик должен в течение 25 дней провести работы по обустройству автомобильной дороги, заасфальтировать и благоустроить улицу. Успеет ли победитель электронного аукциона завершить ремонт в указанный срок, неизвестно. В последнее время всё, что касается сроков окончания реконструкции улицы Станиславского, не выполняется

Как ранее сообщало ИА REGNUM, реконструкция улицы Станиславского должна была быть завершена в преддверии ЧМ-2018 — 31 мая 2018 года. Но подрядчик не только перенёс срок окончания работ на неделю, а затем на две, но и не уложился в дополнительное время. Якобы на сроки завершения ремонта повлияли затянувшее уточнение проектно-сметной документации и археологические раскопки.

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