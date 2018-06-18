Барселона, Испания, 18 июня, 2018, 11:47 — ИА Регнум. Audi показала внешность хэтчбэка A1 нового поколения, премьера которого пройдёт в Испании. Фотография автомобиля была выложена 17 июня на бельгийском портале Autotijd.

(сс) Jannis Lucas Audi

Издание отмечает, что сейчас последние Audi A1 предыдущего поколения сходят с конвейера завода в Брюсселе. Новую машину будет выпускать завод Martorell Seat, расположенный в Барселоне. Завод Audi в Брюсселе после остановки производства предыдущего A1 переключится на выпуск электрокара e-tron.

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Напомним, новый автомобиль будет построен на той же платформе, что и автомобили Ibiza и Arona от Seat. Ранее Audi выложила в сеть тизерный ролик с демонстрацией возможностей виртуальной передней панели.