Москва, 18 июня, 2018, 11:39 — ИА Регнум. Обложив пошлинами любую покупку, сделанную через интернет за границей, чиновники сдержат развитие в России интернета и информационных технологий, но самое главное — снизят доступ граждан к дешёвым и разнообразным товарам и ограничат конкуренцию на внутреннем рынке. Об этом 18 июня корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя соответствующие инициативы ФТС РФ.

(сс) Mediamodifier Онлайн-покупка

«Я отношусь к этой инициативе негативно, потому что это, во-первых, сдержит развитие интернета и вообще информационных технологий, а во-вторых, снизит доступ людей к дешёвым и разнообразным товарам и тем самым ограничит конкуренцию на внутреннем рынке, — сказал Делягин. — Многие товары, которые нельзя найти даже в Москве в обычной торговле, есть в интернет-торговле. Огромная часть граждан РФ уже давно ориентируются не на российские магазины, а на интернет-торговлю просто потому, что это дешевле и достаточно надежно. Выработалась вполне внятная система, при которой, если человек покупает что-то на большую цену, то действительно платит пошлину. Если же он покупает товары дешёвые, на это никто не обращает внимания, потому что люди должны иметь возможность жить нормально. Попытка обложить пошлинами интернет-торговлю означает в первую очередь удар по бедным людям, которые станут жертвами монопольного произвола, поощряемого государством».

При этом Делягин добавил, что такие меры можно рассматривать как форму протекционизма, но неразумного.

«Если бы вводились нормальные меры протекционистской защиты внутреннего рынка в целом, тогда это имело бы смысл как элемент борьбы, — отметил экономист. — Но у нас внутренний рынок открыт нараспашку, и я уже не говорю про нелегальные вьетнамские цеха по пошиву одежды, которые есть у нас в любом городе».

Напомним, как сообщили «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников, в России любую покупку, сделанную через интернет за рубежом, могут обложить пошлинами, причём независимо от её стоимости. С таким комплексным предложением, направленным на совершенствование трансграничной интернет-торговли, Федеральная таможенная служба (ФТС) уже обратилась в Министерство финансов РФ.

Уточняется, что все товары из интернет-магазинов для личного пользования должны продаваться как коммерческие товары, а таможенный платёж должен быть снижен с нынешних 30% до 20% и введена комбинированная ставка, например, не менее 1 евро за 1 кг, а также сбор в 20% на коммерческие товары дешевле 200 евро.