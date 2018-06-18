Сочи, Краснодарский край, 18 июня, 2018, 10:54 — ИА Регнум. Краснодарский Сочи вошел в тройку лидеров по посещаемости матчей чемпионата мира по футболу, который стартовал в России 14 июня.

Эдгар Брещанов Олимпийский стадион «Фишт»

Как сообщила пресс-служба администрации края со ссылкой на рейтинг аналитического агентства «ТурСтат», которое проанализировало посещаемость матчей чемпионата в первые три дня, по числу зрителей на трибунах Сочи оказался на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга.

Игра между сборными Португалии и Испании на стадионе «Фишт», который 15 июня посетили 43 тыс. 866 зрителей, входит в первую пятерку матчей чемпионата мира — 2018 по числу зрителей.

Как напоминает ИА REGNUM, сегодня, 18 июня, в 18:00 на сочинском стадионе «Фишт» состоится встреча в рамках первого тура группового этапа между сборными Бельгии и Панамы.