Чебоксары, 18 июня, 2018, 10:22 — ИА Регнум. В Чувашии долги за потреблённый природный газ достигли 2,8 млрд рублей. Из них более 1,7 млрд рублей приходится на Чебоксары, в том числе на скандально известную компанию «Коммунальные технологии», — по оценке газовиков, данная сумма равнозначна 1 году 7 месяцам потребления газа. По мнению газовиков, причина роста долгов — «отношение к этому вопросу отдельных личностей». В частности, сегодня «многие вопросы, которые поручены» премьеру в части погашения долгов, не решаются. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на сессии Госсовета Чувашии член президиума парламента, директор ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» и АО «Газпром газораспределение Чебоксары» Кияметдин Мифтахутдинов.

Cap.ru Кияметдин Мифтахутдинов

Парламентарий выступил в рамках обсуждения поправок в бюджет Чувашии на 2018 год. Он констатировал, что у бюджетников зарплата растёт, «и это очень приятно», в то время как в компаниях «Газпрома» на территории республики заработная плата снижается с 2015 года из-за отсутствия премий. Причиной стали рекордные долги, которые достигли в настоящее время 2,8 млрд рублей. Если с промышленными предприятиями и населением «проблем почти нет», то с муниципальными предприятиями и теплоснабжающими компаниями «борьба сложная»: долг, по словам Кияметдина Мифтахутдинова, составляет 2,2 млрд рублей.

«Первым идёт сразу город Чебоксары, это «Коммунальные технологии» — 1,6 млрд рублей… Это один год и семь месяцев потребления, то есть два года нет платежей», — сказал парламентарий.

По его словам, в Шумерле долги за газ составляют 180 млн рублей, в Алатыре — 120 млн рублей, что для данных городов равнозначно соответственно двухлетнему и годовому потреблению газа.

«Куда мы катимся, ребята?.. Я не должен даже обсуждать этот вопрос. И здесь даже не должен выносить. Но в конце концов, а где же обсуждать в результате?» — вопрошал Мифтахутдинов.

Напомним, активная фаза борьбы с неплательщиками развернулась в мае 2018 года в Чебоксарах. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 мая из-за 50-миллионных долгов поставщика тепла «Суор» в микрорайоне Садовый остались без воды более 30 многоквартирных домов и один детский сад. 23 мая были на некоторое время отключены 15 котельных, которые обслуживались ООО «Коммунальные технологии»: в результате без горячей воды остались 52 социальных объекта и 188 домов — всего почти 34 тыс. жителей. Глава минстроя Чувашии Владимир Михайлов заявил, что «социальную напряженность в этой ситуации удалось снять благодаря совместным усилиям многих структур и социально ответственной позиции «Газпрома». И признал, что «пока не будут решены вопросы с реструктуризацией задолженности и не наладится система оплаты за потребленный газ, есть вероятность повторения ситуации».

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«Честно говоря, а долги у кого? У богатых людей, не у пенсионеров. У богатых людей, которые не пускают, которые оскорбляют наших контролёров», — констатирует Мифтахутдинов, полагая также, что к сложившейся ситуации привели действия и регионального правительства. — Сегодня многие вопросы, которые поручены председателю правительства Чувашской Республики Ивану Борисовичу Моторину, не исполняются».

В качестве примера были приведены Канашский и Алатырский районы, где с приходом новых руководителей долги за газ были погашены и «сегодня нет проблем». Кияметдин Мифтахутдинов призвал рассмотреть вопрос субсидирования и, завершая выступление, многозначительно заметил, что озвученная им информация о ситуации с долгами — «для размышления».