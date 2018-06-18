Москва, 18 июня, 2018, 10:21 — ИА Регнум. Согласно прогнозам метеорологов, самым тёплым днем за 2018 год в Москве станет понедельник, 18 июня. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

По сведениям синоптиков, с начала 2018 года максимальная температура воздуха была зафиксирована в столице России 2 мая, тогда столбики термометров достигли отметки в +26.7°С.

«Сегодня, по нашим прогнозам, температура днём в столице ожидается +27…+29°С, и с высокой степенью вероятности можно утверждать, что сегодняшний день будет самым тёплым в этом году», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, к 2020 году в Москве планируется создать систему предупреждения опасных погодных явлений. Власти российской столицы выделят на эти цели учреждениям Росгидромета более 574 млн рублей.

Система наблюдений за погодой будет установлена на 120 вышках сотовой связи вдоль кольцевых дорог города и области.

Читайте также: В Москве появится система штормового предупреждения