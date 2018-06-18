Москва, 18 июня, 2018, 10:15 — ИА Регнум. В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) Москвы к 2035 году возведут Около 700 спортивных объектов. Об этом сегодня, 18 июня, заявил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, сообщили в Стройкомплексе.

Иван Шилов ИА REGNUM Беговая дорожка

По его словам, кроме спорткомплексов в Новой Москве поострят 125 объектов здравоохранения, 170 школ и 320 детсадов. За пять лет после присоединения дополнительных территорий к Москве построено более 50 социальных объектов, семь объектов здравоохранения, 10 школ, 30 детских садов и более 10 парков для отдыха.

В развитие Новой Москвы вложат порядка 7 трлн рублей

Планируется, что к 2035 году население Новой Москвы достигнет 1,5 млн человек. Здесь создадут 1 млн рабочих мест, построят 700 км дорог и более 50 км линий метро.

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Как сообщало ИА REGNUM, на территории Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) появится парк здоровья. Физкультурно-оздоровительный парк «Тропа здоровья» создадут в поселении Кленовское. В настоящее время объявлен конкурс на реализацию проекта парка.

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