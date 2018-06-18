Екатеринбург, 18 июня, 2018, 10:14 — ИА Регнум. Бывший заместитель мэра Арамиля Свердловской области Александр М. осуждён на девять лет. Такой приговор огласил суд города Сысерти, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Также экс-чиновник должен будет уплатить штраф в размере 4,7 млн рублей, отмечают в областной прокуратуре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, именно на таком сроке наказания и настаивала прокуратура. А вот штраф ему уменьшили, сторона обвинения просила назначить к выплате 7,1 млн рублей.

По версии следствия, в мае 2017 года тогда ещё чиновник получил взятку в виде квартиры стоимостью более 2,3 млн рублей, которая была оформлена на имя его знакомой. При получении документов его задержали. А в июле 2017 года он был уволен из мэрии.

До суда Александр М. был под домашним арестом. Теперь его заключили в СИЗО. Будет ли приговор обжалован, пока неизвестно. На это у бывшего вице-мэра есть несколько дней.