Санкт-Петербург, 18 июня, 2018, 09:46 — ИА Регнум. Новым председателем комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга назначен Евгений Панкевич. Сегодня, 18 июня, это подтвердил пресс-секретарь губернатора Северной столицы Андрей Кибитов. Ранее СМИ сообщили о назначении Панкевича с его собственных слов.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

«О кадрах: Губернатор Санкт-Петербурга Г. Полтавченко назначил на должность председателя комитета по туризму Е.В.Панкевича», — сообщил Андрей Кибитов в своем микроблоге.

Евгений Панкевич до этого назначения работал заместителем главы администрации Московского района Санкт-Петербурга, а ранее несколько лет был генеральным директором Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Городское туристско-информационное бюро».

Напомним, что отец нового главы комитета — Виктор Панкевич — возглавляет Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, а до того долго работал в структурах Смольного.

Должность председателя комитета по развитию туризма освободилась в конце мая, когда проработавший около двух лет на этом посту Андрей Мушкарев неожиданно был уволен губернатором Георгием Полтавченко.