Рубль резко просел
Москва, 18 июня, 2018, 09:38 — ИА Регнум. Рубль резко развернулся 15 июня после двух дней восстановления и обновил минимумы 9 мая, пустив доллар за предел ключевой отметки 63 рубля. Евро тоже прилично прибавил в весе, вернувшись выше уровня 73 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекc Игорь Ковалев.
«Одной из главных причин столь резкой просадки российской валюты послужили распродажи на рынке нефти, где Brent потеряла более 3% за день на опасениях увеличения добычи ОПЕК+ и неопределенности в отношении масштабов пересмотра условий сделки», — пояснил эксперт.
Масла в огонь подлили данные из США, которые указали на очередной прирост числа буровых установок в стране до нового максимума марта 2015 года. Кроме того, рубль пострадал от бегства капитала из развивающегося сегмента в целом, которое становится все более очевидным в РФ, если судить по темпам угасания спроса на ОФЗ.
«В этих условиях, а также на фоне возвращения спроса на доллар в контексте более жесткой монетарной политики ФРС перспективы рубля выглядят не лучшим образом. Если инвесторы продолжат бежать с развивающихся рынков, а нефть продолжит падать под влиянием фиксации прибыли перед саммитом ОПЕК, в ближайшие дни не исключен выход российской валюты из диапазона после пробоя отметки 63,85 рубля», — считает Ковалев.
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