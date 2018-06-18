Москва, 18 июня, 2018, 09:38 — ИА Регнум. Рубль резко развернулся 15 июня после двух дней восстановления и обновил минимумы 9 мая, пустив доллар за предел ключевой отметки 63 рубля. Евро тоже прилично прибавил в весе, вернувшись выше уровня 73 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекc Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Одной из главных причин столь резкой просадки российской валюты послужили распродажи на рынке нефти, где Brent потеряла более 3% за день на опасениях увеличения добычи ОПЕК+ и неопределенности в отношении масштабов пересмотра условий сделки», — пояснил эксперт.

Масла в огонь подлили данные из США, которые указали на очередной прирост числа буровых установок в стране до нового максимума марта 2015 года. Кроме того, рубль пострадал от бегства капитала из развивающегося сегмента в целом, которое становится все более очевидным в РФ, если судить по темпам угасания спроса на ОФЗ.

«В этих условиях, а также на фоне возвращения спроса на доллар в контексте более жесткой монетарной политики ФРС перспективы рубля выглядят не лучшим образом. Если инвесторы продолжат бежать с развивающихся рынков, а нефть продолжит падать под влиянием фиксации прибыли перед саммитом ОПЕК, в ближайшие дни не исключен выход российской валюты из диапазона после пробоя отметки 63,85 рубля», — считает Ковалев.

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