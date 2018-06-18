Индия возобновляет боевые действия в Кашмире
Штат Джамму и Кашмир, Индия, 18 июня, 2018, 09:47 — ИА Регнум. Вооруженные силы Индии возобновляют военные спецоперации в индийском Кашмире после одностороннего прекращения огня на время празднования священного для мусульман месяца Рамадан, сообщает 18 июня Al Jazeera.
По словам представителей индийских военных, сепаратисты не прекращали боевых действий во время праздника и продолжали совершать нападения на сотрудников безопасности.
Напомним, за последние 30 дней, во время празднования месяца Рамадан, от действий боевиков погибли десятки человек, в числе которых есть также гражданские лица.
Территория индийского Кашмира является местом постоянных боевых столкновений между правительственными войсками и сепаратистами, сражающимися за присоединение региона к Пакистану.