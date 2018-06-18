Штат Джамму и Кашмир, Индия, 18 июня, 2018, 09:47 — ИА Регнум. Вооруженные силы Индии возобновляют военные спецоперации в индийском Кашмире после одностороннего прекращения огня на время празднования священного для мусульман месяца Рамадан, сообщает 18 июня Al Jazeera.

Василий Верещагин. Всадник-воин в Джайпуре. Около 1881

По словам представителей индийских военных, сепаратисты не прекращали боевых действий во время праздника и продолжали совершать нападения на сотрудников безопасности.

Напомним, за последние 30 дней, во время празднования месяца Рамадан, от действий боевиков погибли десятки человек, в числе которых есть также гражданские лица.

Территория индийского Кашмира является местом постоянных боевых столкновений между правительственными войсками и сепаратистами, сражающимися за присоединение региона к Пакистану.