Воронеж, 18 июня, 2018, 09:33 — ИА Регнум. Учебные стрельбы проводят танкисты общевойсковой армии Западного военного округа на полигоне «Погоново» в Воронежской области, сообщили 18 июня ИА REGNUM в пресс-службе ЗВО. Это первые боевые стрельбы в летнем периоде обучения в Воронежской области. В стрельбах из танков Т-72Б3 участвуют экипажи танковых подразделений общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированные в Воронежской, Белгородской и Смоленской областях, — всего около 400 военнослужащих и 30 единиц техники.

Пресс-служба Западного военного округа Под Воронежем танкисты проводят учебные стрельбы

Как сообщается, в числе упражнений — стрельба из танковых пушек с ходу по появляющимся и движущимся мишеням, а также поражение воздушных целей из крупнокалиберного пулемета «Корд». Средняя дальность до целей составляет около 2 тыс. м. Особенностью проведения учебных стрельб является использование 14,5-мм вкладного ствола, который монтируется в штатную 125-мм пушку танка, и применение боеприпасов меньшего калибра. Это позволяет не допустить преждевременного износа ствола пушки и с меньшими затратами подготовить танковые экипажи к стрельбе штатными выстрелами. Кроме того, учения проводятся и для водителей-механиков: они упражняются в управлении танками по труднопроходимой местности, преодолевают различные препятствия.

В ходе учений танкисты должны пройти на танке без остановок трехкилометровый участок полигона. В числе препятствий — огненная стена, противотанковый ров, косогор. В итоге экипажи должны выйти на рубеж открытия огня из комплекса вооружения по 12 подвижным мишеням, имитирующим авиацию, бронетехнику и пехоту условного противника.

Следующий этап боевой подготовки для танкистов ЗВО пройдет в октябре.