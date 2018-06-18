Сеул, 18 июня, 2018, 08:59 — ИА Регнум. Число подозрительных объектов, связанных с разработкой и применением ракетного и ядерного оружия в КНДР, может достигать 3000 строений. Об этом со ссылкой на данные властей США пишет 18 июня южнокорейская газета «Мунхва ильбо».

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«Соединенные Штаты классифицировали здания и сооружения, которые, как считается, связаны с разработкой ядерных и баллистических ракет при помощи спутниковых снимков подозрительных районов в Северной Корее», — говорится в сообщении.

В издании напоминают, что разведка США осуществляет спутниковое слежение за развитием северокорейской военной инфраструктуры с сентября 1985 года. Список указанных «подозрительных» объектов формировался Вашингтоном в течение последних 36 лет.

Добавим, что используемые формулировки «как считается» западные политики используют для того, чтобы объяснить необходимость тех или иных действий, не имея достаточных доказательств. Подобным образом власти Великобритании ранее обвинили Россию в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, а американцы нанесли удар по Сирии, предположив, что там якобы находятся объекты, на которых разрабатывалось химическое оружие.