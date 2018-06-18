Нью-Йорк, США, 18 июня, 2018, 08:38 — ИА Регнум. В США на 93 году ушел из жизни кинопродюсер Мартин Бергман, который известен зрителям по своей работе над фильмами «Лицо со шрамом» и «Серпико». Об этом 17 июня сообщила газета The New York Times.

Скорбь

Причиной смерти продюсера стало кровоизлияние в мозг, об этом журналистам рассказала его жена. Бергман известен тем, что в 1987 году он в интервью заявил — у него есть собственное мнение по поводу фильмов, и он не стесняется его выражать. Он сказал, что не позволяет режиссёру «делать всё, что он хочет», и, возможно, это делает его некоей аномалией.

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Напомним, Мартин Бергман также был одним из создателей таких картин, как «Собачий полдень» и «Путь Карлито». Фильм «Серпико» при бюджете $3 млн смог собрать в США около $30 млн.