Тель-Авив, Израиль, 18 июня, 2018, 08:16 — ИА Регнум. Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанесли удары по военным объектам в секторе Газа, которые принадлежат группировке ХАМАС. Об этом сообщили в понедельник, 18 июня, в пресс-службе армии Израиля.

Истребитель F-16 израильских ВВС

«Самолеты ВВС Израиля атаковали 9 военных целей на территории двух военных баз и оружейной мастерской», — отмечается в сообщении.

Другие подробности пока не приводятся.

17 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на странице в соцсети Twitter сообщил, что в Наблусе сотрудникам спецслужб удалось нейтрализовать ячейку ХАМАС, члены которой якобы готовили взрывы в Иерусалиме и Тель-Авиве.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, непрекращающееся противостояние боевиков ХАМАС с израильскими военными представляет собой обстановка на границе между Израилем и сектором Газа в последние месяцы.

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