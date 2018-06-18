Вашингтон, 18 июня, 2018, 07:55 — ИА Регнум. Нынешний президент США Дональд Трамп показал больший потенциал сдерживания России, нежели его предшественник Барака Обама, пишет Дмитрий Саймс в статье для американского издания The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

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Отмечая более «мускульный» характер внешнеполитического подхода главы Белого дома, директор Центра национальных интересов обращает внимание на то, что Трамп силой заставил внешний мир серьезно относиться к себе. Страны, в том числе крупные державы ЕС, Китай, Россия и даже Иран с Северной Кореей, похоже, проявляют большую готовность к гибкости.

«В случае с Россией, хотя введенные Обамой санкции и смогли вызвать неудовольствие среди российского народа и особенно среди элит, более далекоидущие санкции Трампа — более точечно ударяющие по ключевым государственным компаниями и дружественно настроенным к [президенту России Владимиру] Путину магнаты — начинают беспокоить Москву, которая прежде проявляла фальшивое безразличие к давлению со стороны США и Запада», — подчеркнул эксперт.

«По меньшей мере, готовность Трампа вводить новые санкции отбивает у России желание идти на риск эскалации с США в Сирии и на Украине», — добавил он.

Напомним, в конце мая Трамп поручил своему правительству разработать план введения новых санкций в отношении Москва. На этот раз поводом для такого шага стало якобы имевшее место нарушение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). В качестве мер воздействия Вашингтон может пойти на блокировку всех сделок лиц и компаний, подпадающих под санкции, их доступа на территорию США. Указывается также и на другие «уместные меры».