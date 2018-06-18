Москва, 18 июня, 2018, 07:20 — ИА Регнум. В последний день рабочей недели (15 июня) покупатели, которые не успели выйти из длинных позиций, растеряли часть прибыли. Баррель Brent заметно подешевел на американской сессии. К закрытию сессии цена снизилась до $73,10, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Покупателей к закрытию позиций подтолкнули разговоры о том, что Россия и Саудовская Аравия предлагают в III квартале 2018 года увеличить нефтедобычу на 1,5 млн баррелей в сутки. При падении цены ниже $75 уже сработали технические факторы (срабатывание защитных стопов под трендовой линией).

По последним данным Baker Hughes, за неделю до 15 июня в США сократилось общее количество установок на три единицы, до 1059 штук. Количество нефтяных установок выросло на одну единицу, до 863 штук. Количество газовых установок уменьшилось на четыре единицы, до 194 шт.

Сегодня, 18 июня, на торгах в Азии баррель Brent подешевел на 0,50%, до $72,61. Сегодня цена может провести весь день в ценовом диапазоне $72,30 — $73,50. А так перед встречей ОПЕК+ продавцы сейчас целятся в $71,60 и $70,65.

Напомним, 15 июня стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 2,75%, до $73,44 за баррель, WTI — на 2,75%, до $64,85 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в августе 2018 года на СПбМТСБ составляет $72,65 за баррель.

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