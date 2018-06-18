Хабаровск, 18 июня, 2018, 07:03 — ИА Регнум. В сентябре 2018 года в Хабаровске, помимо выборов губернатора, пройдёт еще одна, весьма важная кампания: дальневосточная столица будет выбирать мэра. Мэр Хабаровска Александр Соколов, один из наиболее значимых политических тяжеловесов региона, уходит. Кто придёт ему на смену, как переживает Хабаровск предстоящие перемены, каких интриг и неожиданностей стоит ждать и стоит ли их ждать вообще, вместе с политтехнологом Константином Скрипниковым разбирался корреспондент ИА REGNUM.

Khabarovskadm.ru Александр Соколов

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Александр Соколов для Хабаровска — фигура знаковая. Четыре раза, с 2000 по 2013 годы, он избирался мэром дальневосточной столицы, оставляя всех конкурентов далеко за «кормой». В 2008 году жители города удостоили Александра Соколова звания «Почетный гражданин Хабаровска».

Хабаровск сегодня остается единственным муниципалитетом в регионе, где сохранены прямые выборы мэра.

— Федеральное законодательство очень хорошо оградило выборы губернаторов от возможных непредсказуемых результатов с помощью так называемого «муниципального фильтра». В свою очередь, и прямые выборы глав были отменены во всех муниципальных районах Хабаровского края. А потому некоторые эксперты предполагали, что в единственном муниципалитете, где 9 сентября 2018 года пройдут прямые, народные выборы главы, в г. Хабаровске, обозначится хоть маломальская интрига. По ходу пьесы масла в огонь постоянно подливали слухи, что «политический тяжеловес» мэр дальневосточной столицы Александр Соколов больше «не пойдёт», как никак, а градоначальник аж с 2000 года. Сразу скажем, что эксперты насчёт интриги попали в точку, только интрига и конкуренция это всё-таки разные категории.

— Понимаете, есть хорошая русская поговорка «Готовь сани летом». Это, если хотите, на 100% про выборы. Если кандидаты, которые хотят прийти к власти, искренне верят в то, что выборы для всех начинаются с момента проведения процедуры внутрипартийных праймериз или обнародования в СМИ решения городской думы о назначении этих выборов, а также верят в то, что на старте все находятся в равных условиях, то, как говорится, это очень тяжелый случай, возможно, даже с клиническим диагнозом. Это все равно, как если предложить обычному человеку, который никогда не занимался спортом, посоревноваться с хорошо размявшимся чемпионом мира на 100-метровке: «А вдруг повезет?». А власть — это в большинстве случаев абсолютный профессионал, который без устали тренируется во всех избирательных кампаниях, к тому же без права на ошибку.

Ну, о какой конкуренции можно говорить, если к праймериз ЕР по выборам мэра Хабаровска подошли два совершенно никому не известных кандидата Сергей Елизаров и Алексей Болванович, а также экс-директор хабаровского рынка Сергей Симонов. А против этой компании мэрия Хабаровска выставила действующего вице-мэра Сергея Кравчука — человека, хабаровчанам известного, ассоциируемого с мэром Соколовым, а также согласованного на самом «верху». Таким образом, во всяком случае, по моему мнению, сегодня говорить о какой-то конкуренции не приходится.

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— Разумеется, как могло быть иначе? Во-первых, Соколову уж точно не безразлично, кто возглавит город после его ухода, — слишком много сил и души, если хотите, он вложил в Хабаровск. Кстати, процесс согласования кандидата — более чем серьёзная процедура. И получить право на транзит власти преемнику по силам далеко не всем желающим. Вероятнее всего, понимая это, команда Александра Соколова заранее подготовилась к выборам. «Заранее» — я имею в виду не один год серьезной работы. Если уж говорить объективно, то Хабаровск за последние 10 лет всегда был в лидерах среди российских городов по различным показателям, сюда же можно добавить самую удачную за все годы кампанию по выборам президента России в Хабаровске в марте 2018 года.

— Либо банально проспали, либо ничего не смогли сделать. Сергей Кравчук на праймериз одержал победу с результатом в 85%, что снимает все вопросы, как вы понимаете.

— Пока сложно спрогнозировать, но 2 претендента уже прорисовываются. Это представитель КПРФ, пока мало кому известный предприниматель Максим Кукушкин и, конечно, «вечный» кандидат на всех возможных выборах в Хабаровском крае, руководитель штаба Навального в регионе Алексей Ворсин. Только вот в отличие от Кукушкина у Ворсина нет своего «гнезда» — партии, от которой можно баллотироваться, не собирая подписи. Ну, как можно назвать такую «подготовку» «политика» к выборам мэра столицы ДФО? Сначала господин Ворсин пытался баллотироваться от «Парнаса», но там свои желающие нашлись, потом хотел пойти от «Яблока», но региональный политсовет отклонил его кандидатуру. Другие же партии, имеющие право участвовать в выборах, сторонятся «навальнят» как чёрт ладана. Для участия в выборах необходимо собрать, с учетом брака, тысяч пять подписей. Чем господин Ворсин, судя по всему, и займется.

— Последний день подачи документов на выдвижение 25 июля. Конечно же, список кандидатов за оставшийся период может меняться. Главное — другое. Как и в случае с праймериз ЕР серьёзных кандидатов от оппозиции на этих выборах, скорее всего, не будет. Хотя бы потому, что они уже не успеют проявиться. И это несмотря на то, что, согласно федеральному законодательству, любое зарегистрированное на территории края региональное отделение политической партии, а таких аж 38, имеют право участвовать в выборах, не собирая подписи.

— Не знаю. Но есть очень интересная практика. Как правило, у представителей непарламентских партий в регионах нет средств на проведение полноценных избирательных кампаний в регионах. Но зато есть очень хороший повод «заработать». Если кто не из членов этих партий обращается к ним, чтобы принять участие в выборах мэра или губернатора, не собирая подписи, ему выставляется внутрипартийный «прайс» — называется это, разумеется, взносом на нужды партии, но сути дела не меняет. Например, взнос для участия в выборах мэра Хабаровска составляет от 1 до 2 млн рублей, в зависимости от аппетитов и электоральной истории партии. Так что — партии партиями, а рынок рынком.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре на Дальнем Востоке пройдут масштабные выборные кампании. В Якутии, на Колыме, в Амурской области, в Приморье, в Хабаровском крае и на Чукотке будут выбирать губернаторов, мэров городов, также пройдут муниципальные кампании по выборам в различные органы власти.