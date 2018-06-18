Якутск, 18 июня, 2018, 05:48 — ИА Регнум. Выборы мэра столицы Якутии назначены на Единый день голосования — 9 сентября 2018 года. Такое решение было принято сегодня, 18 июня, на внеочередной сессии городской думы, сообщили корреспонденту И ИА REGNUM в пресс-службе представительного органа.

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

Читайте также: Мэра Якутска будут выбирать в декабре: «Внимательно почитайте закон»

На этой же сессии городского парламента в должности врио главы Якутска до выборов был утверждён первый заместитель мэра Дмитрий Садовников. Оба решения были приняты депутатами очень быстро, сообщил присутствовавший на сессии гордумы председатель комитета Госсобрания Якутии по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Фёдоров. По его словам, заседание было рекордно коротким и длилось всего 15 минут.

Результатом экспресс-сессии стало то, что помимо главы Якутии, депутатов республиканского парламента и думы столицы региона 9 сентября будет избираться ещё и мэр Якутска.

За 2017 год Дмитрий Садовников заработал почти 2,5 млн рублей. В собственности у него совместно с женой два земельных участка, дача в 48 квадратных метров и квартира в 39,5 кв.м. В индивидуальной собственности у супруги вице-мэра (доход 35,6 тыс. рублей) находится ещё один жилой дом и квартира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью газете «Якутск Вечерний» экс-мэр столицы Якутии и врио главы региона Айсен Николаев заявлял, что выборы главы города запланированы на декабрь 2018 года.

«Внимательно почитайте закон об общих принципах организации органов местного самоуправления. Там говорится, что муниципальные выборы можно проводить за пределами единого дня голосования. Выборы назначаются через шесть месяцев после принятия соответствующего документа местным представительным органом. В нашем случае — городской думой. Таким образом, я полагаю, выборы мэра пройдут в декабре 2018 года», — отмечал Николаев.

Читайте также: В Якутии грядёт масштабная смена власти: «Будем ждать перемен»