Берлин, 18 июня, 2018, 04:56 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Германии, председатель баварского Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер подготовил ультиматум канцлеру Ангеле Меркель. Речь идет о противодействии нелегальной миграции, пишет немецкая газета Bild.

Harald Bischoff Хорст Зеехофер и Ангела Меркель

Зеехофер выступит с заявлением 18 июня. Он даст Меркель две недели на решение проблемы беженцев в странах Евросоюза. В ХСС рассчитывают, что Меркель придет к компромиссу с зарубежными партнерами на ближайшем саммите ЕС.

В противном случае мигрантов, зарегистрированных в других европейских странах, ждет депортация из ФРГ, при этом границу для новых вынужденных переселенцев закроют.

Как сообщало ИА REGNUM, Хорст Зеехофер на протяжении нескольких лет выступает за ограничение потока мигрантов из мусульманских стран. Ранее он признался, что более не может работать в коалиционном правительстве Ангелы Меркель.

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