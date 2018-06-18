Берлин, 18 июня, 2018, 07:52 — ИА Регнум. Хулиганы из Германии едут на ЧМ-2018 по футболу в Россию, чтобы устроить войну, пишет газета Heute.

Футбол болельщик

Такие группы ультрас, как «Нордическая ярость» из Ростока или «Молодой шторм» из Эрфурта, хотят «навестить своих друзей» из ЦСКА, утверждает издание. Также фанаты ФК «Локомотив Лейпциг» отправились в путешествие в РФ. По данным Bild, в настоящее время более 50 уголовников пытаются попасть в Россию из Германии.

Утверждается, что существует большая международная тусовка футбольных фанатов, которые собираются «устроить настоящую войну», и, как они сами утверждают, масштаб беспорядков будет «доселе невиданным», рассказал один из хулиганов в видеорепортаже газете Heute.

«На предыдущем чемпионате Европы по футболу русские хулиганы устроили в Марселе беспорядки, ответ будет в десятки раз страшнее», — сообщает хулиган по имени Дариуш, он поляк. Около двух лет назад он присоединился к ультрас клуба «Динамо Берлин», которые считаются одними из самых брутальных.

«В России на чемпионате по футболу будет война, все об этом знают, — говорит он. — Так же, как полиция ищет способы нас обуздать, мы придумываем новые способы уйти от неё».

Дариуш утверждает, что интернациональное сообщество футбольных хулиганов уже запаслось оружием. В репортаже были показаны различные виды оружия, которое польская полиция нашла при обыске футбольных хулиганов. Это были ножи, мачете, стрелковое оружие.

«Хулиганы берут с собой всё подряд, начиная с бейсбольных бит и заканчивая ножами, любые острые предметы. За последние годы околофутбольная тусовка сильно радикализировалась и поэтому ничего хорошего в России ожидать не приходится», — добавил он.

Австрийцы выразили надежду, что полиция в России подготовлена к эксцессам лучше, чем полиция в Марселе, в противном случае, предупреждает австрийская газета, это будет страшный чемпионат.

Также газета отмечает, что проблема в том, что в отличие от других стран, Германия не ввела запрет на въезд футбольным хулиганам, это было бы возможно только по заключению суда или в случае пересечения границы с оружием или другими запрещёнными предметами.