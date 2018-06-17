Москва, 18 июня, 2018, 01:49 — ИА Регнум. Петицию против повышения в России пенсионного возраста поддержали почти 1,3 млн человек. Обращение к президенту, премьер-министру и председателям обеих палат парламента опубликовано на сайте Change.org.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

«Реализация предложения о повышении пенсионного возраста будет означать, что значительная часть российских граждан не доживет до пенсии», — говорится в петиции.

Авторы обращения, ссылаясь на данные Росстата, отмечают: в 62 субъектах РФ мужчины в среднем живут меньше 65 лет, а в трех регионах не доживают до 60 лет. При сохранении демографических тенденций в целом по России 40% мужчин и 20% женщин уйдут из жизни раньше, чем им исполнится 65 лет.

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Поднять уровень жизни населения и решить проблему наполнения пенсионного фонда необходимо иными способами, без повышения пенсионного возраста, подчеркивается в обращении. Аналогичное обращение на сайте «Российская общественная инициатива» поддержали почти 66 тыс. пользователей.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект об изменениях пенсионной системы. В случае принятия закона пенсионный возраст для женщин будет увеличен до 63 лет, для мужчин — до 65 лет. Предполагается, что изменения вступят в силу в 2019 году.

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