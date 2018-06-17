Нижний Новгород, 18 июня, 2018, 01:48 — ИА Регнум. Арбитражный суд Нижегородской области оставил без рассмотрения и вернул претензии министерства имущественных и земельных отношений региона к застройщику ООО «ЖК «Университетский», не став банкротить последний. Эта попытка, ставшая второй за пару лет, потерпела неудачу из-за допущенных нарушений со стороны истца. Это не лишает ведомство возможности повторно обратиться с иском к арендатору участка, где возводится ЖК «Университетский», а обжаловать решение суда истец может до 28 июня 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Суд

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Напомним, с ОАО «Девелоперская компания «КВАРТСТРОЙ-НН» в сентябре 2015 года по итогам конкурса был подписан договор аренды земельного участка общей площадью 7843 кв.м. на Казанском шоссе, 12 в Нижегородском районе Нижнего Новгорода, действующий до 27 сентября 2025 года. В ноябре 2015 года арендатор у договора сменился на ООО «ЖК «Университетский», созданное в декабре 2004 года.

На этом участке было запланировано строительство жилого комплекса на 24 тыс. кв. м этажностью от пяти до девяти. Старт строительства был объявлен на второй квартал 2016 года. В доме спроектированы одно-, и двухкомнатные квартиры площадью от 29 до 50 кв. м, относящиеся к классу «комфорт».

Между тем министерство имущественных и земельных отношений региона неоднократно было вынуждено через суд взыскивать арендные платежи с компании-арендатора, где строился ЖК. Последний иск Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрел в начале мая 2018 года, взыскав 14 192 563 рубля 36 копеек долга по договору аренды земельного участка за период с 01.02.2017 по 30.09.2017 год и 466 349 рублей 90 копеек пеней за период с 21.02.2017 по 21.09.2017 год.

5 июня 2018 года истцом были получены исполнительные листы по данному делу.

Поданный 19 апреля 2018 года иск о банкротстве — это также последствие задержек с оплатой арендных платежей. Лишь недочёты, допущенные истцом, не позволили начать его рассмотрение. Иск был оставлен без движения в связи с тем, что ведомство не приложило подтверждение обязательного для такого вида исков уведомления о намерениях, размещённого в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц. А позднее оказалось, что уведомления не было, а его сделали уже после подачи иска, что и стало основанием для его возвращения заявителю.

«Поскольку заявление министерства поступило в Арбитражный суд Нижегородской области 19.04.2018 года, то опубликование уведомления о намерении обратиться в Арбитражный суд Нижегородской области с настоящим заявлением в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц должно было быть осуществлено не позднее 04.04.2018 года. Сообщение министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области о намерении обратиться в Арбитражный суд Нижегородской области с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «ЖК Университетский» несостоятельным (банкротом) было опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц 23.05.2018 года, то есть уже после обращения в Арбитражный суд Нижегородской области с настоящим заявлением. Следовательно, заявителем не соблюдён досудебный порядок», — отмечается в определении суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области в реестр пострадавших от недобросовестных застройщиков официально включено порядка 500 дольщиков, но сами покупатели считают, что их существенно больше — около 3 тыс.

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