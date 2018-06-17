«Наследников» нижегородского «Квартстроя» миновала участь банкрота
Нижний Новгород, 18 июня, 2018, 01:48 — ИА Регнум. Арбитражный суд Нижегородской области оставил без рассмотрения и вернул претензии министерства имущественных и земельных отношений региона к застройщику ООО «ЖК «Университетский», не став банкротить последний. Эта попытка, ставшая второй за пару лет, потерпела неудачу из-за допущенных нарушений со стороны истца. Это не лишает ведомство возможности повторно обратиться с иском к арендатору участка, где возводится ЖК «Университетский», а обжаловать решение суда истец может до 28 июня 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Напомним, с ОАО «Девелоперская компания «КВАРТСТРОЙ-НН» в сентябре 2015 года по итогам конкурса был подписан договор аренды земельного участка общей площадью 7843 кв.м. на Казанском шоссе, 12 в Нижегородском районе Нижнего Новгорода, действующий до 27 сентября 2025 года. В ноябре 2015 года арендатор у договора сменился на ООО «ЖК «Университетский», созданное в декабре 2004 года.
На этом участке было запланировано строительство жилого комплекса на 24 тыс. кв. м этажностью от пяти до девяти. Старт строительства был объявлен на второй квартал 2016 года. В доме спроектированы одно-, и двухкомнатные квартиры площадью от 29 до 50 кв. м, относящиеся к классу «комфорт».
Между тем министерство имущественных и земельных отношений региона неоднократно было вынуждено через суд взыскивать арендные платежи с компании-арендатора, где строился ЖК. Последний иск Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрел в начале мая 2018 года, взыскав 14 192 563 рубля 36 копеек долга по договору аренды земельного участка за период
5 июня 2018 года истцом были получены исполнительные листы по данному делу.
Поданный 19 апреля 2018 года иск о банкротстве — это также последствие задержек с оплатой арендных платежей. Лишь недочёты, допущенные истцом, не позволили начать его рассмотрение. Иск был оставлен без движения в связи с тем, что ведомство не приложило подтверждение обязательного для такого вида исков уведомления о намерениях, размещённого в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц. А позднее оказалось, что уведомления не было, а его сделали уже после подачи иска, что и стало основанием для его возвращения заявителю.
«Поскольку заявление министерства поступило в Арбитражный суд Нижегородской области
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области в реестр пострадавших от недобросовестных застройщиков официально включено порядка 500 дольщиков, но сами покупатели считают, что их существенно больше — около 3 тыс.
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