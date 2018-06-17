Ереван, 18 июня, 2018, 01:41 — ИА Регнум. Военные рубашки, носки, лекарства, сгущенное молоко, макароны, томатная паста, мясные и овощные консервы, средства гигиены, туалетная бумага, целый арсенал оружия и боеприпасов, коллекция автомобилей и снегоходов. Это лишь неполный список того, что обнаружила служба национальной безопасности Армении при обыске дачи и особняка депутата парламента Армении, генерала Манвела Григоряна.

СНБ Армении Обыск в доме Манвела Григоряна

Как видно на видео, опубликованном СНБ Армении, еда, одежа и средства гигиены — это помощь, которая была собрана десятками школ, детских садов и других учреждений в дни апрельской войны в Карабахе в 2016 году. К помощи прилагались также письма детей солдатам, которые также обнаружены в ходе обыска у генерала. Одно из писем школьницы третьего класса опубликовал на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Кроме того, согласно данным СНБ, Манвел Григорян присвоил несколько автомобилей, в том числе автомобиль скорой помощи, которые предназначались армии Нагорного Карабаха.

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Согласно конституции Армении, депутат парламента может оставаться под стражей 72 часа, в течение которых парламент Армении должен либо снять с депутата неприкосновенность, то есть позволить привлечь его к уголовной ответственности, либо парламентарий должен быть отпущен.

О том, что обнаружило СНБ Армении в ходе обыска у генерала Манвела Григоряна, несколько часов назад рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, никто не отрицает, что Манвел Григорян является героем Нагорного Карабаха, но даже героям не дано право красть помощь, оказанную школьниками солдатам, которые служат в воинских частях и сражаются на фронте, и кормить ею своих животных.

Пока материал готовился к публикации, стало известно, что в отставку подал сын Манвела Григоряна, который был мэром Эчмиадзина. Отставки мэра требовал авторитет Артур Асатрян, более известный по кличке «дон Пипо», который был задержан сотрудниками СНБ Армении одновременно с Манвелом Григоряном — днем 16 июня.

Армянская общественность шокирована кадрами обыска в поместьях генерала Манвела Григоряна. В армянском сегменте социальных сетей люди требуют наказать Григоряна по всей строгости закона и с нетерпением ждут заседания парламента, на котором должен быть рассмотрен вопрос о снятии с генерала депутатской неприкосновенности.

Генерал-лейтенант Манвел Григорян является активным участником боевых действий на юге Нагорного Карабаха в 1988—1992 гг. Считается одним из героев Карабахской войны. Герой Нагорно-Карабахской Республики.

После окончания войны Григорян в 2000—2008 гг. был заместителем министра обороны Армении. С 1999 года — председатель правления союза добровольцев «Еркрапа» (Союз добровольцев-ополченцев). Именно «Еркрапа» в основном занимался сбором помощи в дни апрельской войны.