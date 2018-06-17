Волгоград, 18 июня, 2018, 01:27 — ИА Регнум. В Волгоградской области цирковой медведь набросился на дрессировщика во время представления. Коллеги освободили мужчину из лап хищника, передает телеканал НТВ.

Медведь

Инцидент произошел 16 июня в передвижном цирке в селе Ольховка. Дрессировщица заставила медведя скатиться с горки, после чего животное попыталось сбежать за кулисы.

Другой дрессировщик встал у медведя на пути, однако хищник набросился на него и некоторое время таскал по арене. Медведя отогнали палками, пострадавший сотрудник цирка поднялся и ушел за кулисы без посторонней помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года в Воронежской области медведь сбежал из зоопарка, организованного местным предпринимателем, и смертельно ранил пожилого мужчину. Суд приговорил владельца зоопарка к полутора годам колонии.

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