Ростов-на-Дону, 17 июня, 2018, 21:26 — ИА Регнум. Полузащитник сборной Бразилии Фелипе Коутиньо открыл счет в матче со сборной Швейцарии на 20−1 минуте: 1:0, передает корреспондент ИА REGNUM.

Fifa.com Счет открыт

После нескольких попыток вскрыть ворота соперника, бразильская сборная все же забила гол — Коутиньо нанес удар в дальний угол. Голкипер Швейцарии Зоммер оказался бессилен.

После удачного удара Бразилия продолжила попытки атаковать ворота соперника.

Напомним, матч группового этапа проходит в Ростове-на-Дону.