Бразилия-Швейцария: счет открыт
Ростов-на-Дону, 17 июня, 2018, 21:26 — ИА Регнум. Полузащитник сборной Бразилии Фелипе Коутиньо открыл счет в матче со сборной Швейцарии на 20−1 минуте: 1:0, передает корреспондент ИА REGNUM.
Fifa.com
Счет открыт
После нескольких попыток вскрыть ворота соперника, бразильская сборная все же забила гол — Коутиньо нанес удар в дальний угол. Голкипер Швейцарии Зоммер оказался бессилен.
После удачного удара Бразилия продолжила попытки атаковать ворота соперника.
Напомним, матч группового этапа проходит в Ростове-на-Дону.