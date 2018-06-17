Москва, 17 июня, 2018, 20:02 — ИА Регнум. На переполненных «Лужниках» сборная Мексики в блестящем стиле обыграла сборную Германии. Как сообщало ИА REGNUM, счёт в матче открыл нападающий мексиканцев Ирвин Лосано. Этот гол стал единственным в матче.

Fifa.com Победа

Перед началом игры я отмечал слабые стороны сборной Германии, главная — отсутствие высококлассного центрофорварда. Тимо Вернер из «Лейпцига» с этой функцией пока не справляется, а Марио Гомес, к сожалению, уже не в том возрасте. Защита мексиканцев и вратарь Гильермо Очоа заглушили атаки немцев. Более того, сыграв на контратаках, сборная Мексики сама имела несколько великолепных шансов для того, чтобы забить гол. В конце матча сборная Германия устроила настоящий навал на ворота Очоа, но мексиканцы, чей сумасшедший настрой на игру передавался зрителям даже через экран, справились с ним.

Кто-то уже успел назвать итог данного матча сенсацией, но лично я так не считаю. У сборной Германии есть проблемы, а сборная Мексики показала себя отличной командой, имеющей все шансы на то, чтобы достигнуть максимальных высот.

Во втором тайме этого матча произошло историческое событие. На замену у сборной Мексики вышел легендарный 39-летний защитник Рафаэль Маркес. Он стал всего третьим футболистом в истории, который сыграл на пяти чемпионатах мира. Маркес повторил достижение немца Лотара Маттеуса и ещё одного мексиканца Антонио Карбахаля.

Напомню, что мексиканцы обыгрывали немцев всего один раз — в 1985 году. Также стоит отметить совершенно невероятную поддержку своей сборной мексиканскими болельщиками.

Сегодня это второй матч на турнире. Ранее, как сообщало ИА REGNUM, сборная Сербии обыграла сборную Коста-Рики со счётом 1:0. Великолепный гол со штрафного забил Александр Коларов.