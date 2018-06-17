Трентон, США, 17 июня, 2018, 19:59 — ИА Регнум. Двое неизвестных открыли стрельбу на выставке Art All Night в штате Нью-Джерси. Об этом передает телеканал Fox News со ссылкой на свои источники.

Geoffrey Fairchild Стрельба

ЧП произошло в воскресенье, 17 июня, в городе Трентон. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще более 20 пострадали.

По словам источников, огонь из огнестрельного оружия по посетителям мероприятия открыли двое неизвестных. Один из них убит, второй — задержан полицией.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Читайте также: В школах США начали раздавать пуленепробиваемые «подарки»

А также: В США вновь стреляют на улицах: погиб ребенок